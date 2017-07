Berühmter Vertreter der Romantik Vor 175 Jahren starb Clemens Brentano

KNA Bonn. Koblenz, Jena, Heidelberg, Berlin, Wien, Dülmen, München, Aschaffenburg: Geografisch ist Clemens Brentano kaum festzulegen. Genauso schwer lassen sich Werk und Charakter des Dichters einordnen, der vor 175 Jahren starb.

Er war Mitherausgeber der Volksliedsammlung „Des Knaben Wunderhorn“, Chronist des Leidens der Nonne Anna Katharina Emmerick und Schöpfer von Lyrik, die schlechthin zum Inbegriff der Romantik wurde: Clemens Brentano. Vor 175 Jahren, am 28. Juli 1842, endete ein Dichterleben, das sich als rastlos bezeichnen lässt.

Am 9. September 1778 kommt Clemens in Koblenz-Ehrenbreitstein als drittes Kind des Kaufmanns Pietro Antonio Brentano und seiner Frau Maximiliane zur Welt. „Maxe“, Tochter der Schriftstellerin Sophie von La Roche, hatte den jungen Goethe zur „Lotte“ in seinem Jugendroman „Die Leiden des jungen Werthers“ inspiriert.Clemens ist ein schwieriges, überaus fantasiebegabtes Kind. Seine frühen Jahre verbringt er zwischen dem Rheinland, Thüringen, Baden und dem Elternhaus in Frankfurt. Mit 15 soll er in Bonn Vorlesungen in Mineralogie hören; Kant’sche Philosophie interessiert ihn aber viel mehr. Eine Kaufmannslehre im thüringischen Langensalza bricht er nach drei Monaten ab. Im väterlichen Kontor in Frankfurt beweist er literarisches Talent, indem er Geschäftsbriefe und Rechnungen in Verse kleidet, was freilich wenig Beifall findet. Brentano ist 18 Jahre alt, als sein Vater stirbt; dank des beträchtlichen Erbes bleiben den Kindern finanzielle Sorgen erspart. Doch Clemens gibt ihm die Schuld am Tod Maxes mit nur 37 Jahren nach der Geburt des zwölften Kindes. Dieser Verlust mit nur 15 Jahren ist Hauptmotiv seines Jugendromans „Godwi oder das steinerne Bild der Mutter“ von 1801.

1797, Brentano ist inzwischen in Halle als Student der Finanzwissenschaft eingeschrieben, begegnet er im Frankfurter Elternhaus seiner 13-jährigen Schwester Bettine. Trotz ihrer Jugend entwickelt sich ein fruchtbarer Austausch zwischen den Seelenverwandten. Der Briefwechsel endet 1803, als Clemens die Jenaer Dichterin Sophie Mereau heiratet. 1806 stirbt Sophie bei der dritten Totgeburt.

Bettine veröffentlichte den Briefwechsel als „Clemens Brentanos Frühlingskranz“ erst nach dem Tod des Bruders; Clemens hätte der Publikation seiner „Jugendsünden“ nicht zugestimmt. Er hatte sich mehr und mehr dem konservativen Münchner Kreis um Joseph Görres angeschlossen, während Bettine eine engagierte Vertreterin des „Vormärz“ werden sollte. 1811 hatte sie Clemens‘ Freund Achim von Arnim geheiratet. Mit ihm hatte er 1802 die berühmte Rheinreise unternommen, bei der auch die Idee zur „Wunderhorn“-Volksliedsammlung (1805-1808) entstand.

In Halle studiert Brentano Finanzwissenschaften. Danach lebt er in Berlin und Wien. In Dülmen zeichnet er 1816 - eine zweite Blitzehe mit der 16-jährigen Bürgerstochter Auguste Bußmann ist inzwischen geschieden - zeichnet sich eine Wende in Brentanos Leben ab. Der Suchende besinnt sich auf seinen katholischen Glauben. 1817 legt er die Generalbeichte ab und schwört - zumindest nominell - der weltlichen Schriftstellerei ab. Zugleich umwirbt er die Dichterin Luise Hensel, die auf sein Wirken hin katholisch wird.

1818 begibt sich Brentano ins westfälische Dülmen, um die Visionen der stigmatisierten Nonne Anna Katharina Emmerick aufzuzeichnen, die 2004 seliggesprochen wurde. Nach ihrem Tod 1824 lebt er wiederum an verschiedenen Orten. In München begegnet er der Schweizer Malerin Emilie Linder, seiner letzten großen Liebe, der er eine Reihe von Gedichten widmet. Ihre - platonische - Freundschaft währt bis zu seinem Tod. Clemens Brentano stirbt schließlich 1842 mit knapp 64 Jahren bei seinem Bruder Christian in Aschaffenburg.

Ein Großteil von Brentanos Werk wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht, so etwa die „Rheinmärchen“. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Ballade „Zu Bacharach am Rheine“, die „andere“ große Loreley-Dichtung neben Heinrich Heines Gedicht, das Märchen „Gockel, Hinkel und Gackeleia“ oder die Novelle „Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl“. Brentano selbst hatte eine sehr eigene Sicht seiner Talente. „Ich habe überhaupt auf der Welt noch nichts getan, als dass ich schon oft sich fremde Menschen zusammengeführt habe, die sich viel geworden“, schreibt er an den Maler Philipp Otto Runge. „Und damit bescheide ich mich als der geringste Brückenbauer, Pontifex minimus.“