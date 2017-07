Popsongs der 50er Jahre und Jazz Sängerin Miriam Netti bringt italienisches Flair nach Osnabrück

Osnabrück. Genau mit der Ankunft der italienischen Jazz-Sängerin Miriam Netti bei Live im Grünen am Büdchen in Osnabrück, kehrte auch der Sommer überm Westerberg zurück.

Durch die Blätter der hohen Kastanien schien am Mittwochabend die Sonne, als hätte es den Regen der letzten Tage nicht gegeben. Die dunkel eleganten Jazzclubs ihrer Wahlheimat Berlin, in denen Miriam Netti sonst regelmäßig auftritt, hatte die 41-Jährige gestern gegen die Timezone-Bühne in Osnabrücks vielleicht schönstem Biergarten getauscht. Beim Büdchen am Westerberg war die Geräuschkulisse entsprechend lustig, manchmal etwas zu laut für die ein oder andere zarte Melodie.

Gefühlvolle Lieder auf Italienisch und Portugiesisch

Mit gefühlvollen kräftigen Liedern, mal in Italienisch gesungen, mal in Portugiesisch oder Englisch, hielt Miriam Netti dagegen. Dem schönen Saitenspiel von Gitarrist Johan Leijonhufvud lauschte nicht nur die erste Reihe fast andächtig. Gleich der erste Song „Buonasera signorina“, ein italienischer Klassiker von Fred Buscaglione aus dem Jahr 1958 sorgte für sommerlich beschwingte Stimmung. Netti im sehr femininen schwarzen Samtanzug lächelte ihr charmantes Italienerinnenlächeln. Manchmal wippte sie mit ihren schwarzen Locken wie ein fröhliches Kind, das einfach nur glücklich sein will. Fast schmachtend sang sie die romantische Canzone von Marino Marini über die Schönste der Welt „La più bella del mondo“ von 1956.

Lust auf Meer, Cabriofahrten und Negroni

Von ihrem neuen Album „La Bossa“, dessen Stil sich an der brasilianischen Bossa Nova der 60er Jahre, an Samba, Jazz und Soul inspiriert, spielten sie und ihr Partner den Liebesdrama-Song „Incompatibilita“ von 1976. Ein Lied, das die zierliche Frau sehr berührt habe. „Es gibt nur wenige Lieder, die mich zum Weinen gebracht haben“, erzählte die im süditalienischen Apulien aufgewachsene Sängerin. In der lauen Dämmerung dieses Sommerabends machte der italienische Popsong „Quando, quando, quando“ aus den 60er Jahren zum Schluss endgültig Sehnsucht nach Meer, Cabriofahrten und Negronitrinken im Arm des Geliebten.