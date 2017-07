Neues Buch „Sprachen“ Gaston Dorrens verbale Reise durch Europa

Ch.A. Osnabrück. Enorm kenntnisreich erklärt Linguist und Journalist Gaston Dorren Wissenswertes über die europäischen Sprachen. Mit seinem humorvoll verfassten neuen Buch „Sprachen“ macht die verbale Europareise richtig Spaß.

Von „rudenéja“, dem Herbstbeginn in der Natur, wollen wir momentan noch nichts wissen. Doch den litauischen Begriff dafür könnten wir gut in unserer deutschen Sprache gebrauchen. Leider wohl auch „uitwaaien“, das niederländische Wort für sich an einem windigen, kalten und regnerischen Ort entspannen – was bleibt in Deutschland oft Anderes übrig?

Solche Bezeichnungen, die es in anderen europäischen Sprachen gibt und im Deutschen vielleicht auch geben sollte, sind kleine, aufregende Dreingaben in Gaston Dorrens Buch „Taaltoerisme“. Doch die eigentlichen Kapitel des faszinierenden und zuerst in den Niederlanden erschienenen Werks, das nun auch als „Sprachen“ in deutscher Übersetzung vorliegt, haben es noch mehr in sich. Staunenswertes erfährt, wer es noch nicht weiß, über die indoeuropäische Sprachenfamilie und ihre vielen Verwandten. Dorren nennt augenzwinkernd einen konservativen Patriarchen (Litauisch) oder vergessene Vettern ( Ossetisch) bis zu Kindern, die allzu sehr an Mutters Rockzipfel hängen (Französisch). Denn der sprachbegabte Linguist und Journalist kennt sich so souverän mit den Sprachen Europas aus, dass er seine oft komplexe Materie mit Witz, Bildkraft, lustvollen Sprachspielen und einprägsamen Eselsbrücken aufzulockern versteht.

Meister in „Stiller Post“

Warum nennt der also die Litauer die „europäischen Stille-Post-Meister“? Weil von allen lebenden Sprachen der Welt Litauisch dem Indoeuropäischen oder international geläufig: Protoindoeuropäischen (PIE) am ähnlichsten ist. Laute aus dem PIE haben sich im Litauischen erhalten, die bei uns im Deutschen im Zuge der beiden Lautverschiebungen verschwunden sind. Grammatische oder Satzbauelemente haben zweihundert Generationen seit dem Indoeuropäischen fast unbeschadet überlebt – deshalb die Meisterschaft des kleinen Ostseeanrainer s in der Stillen Post.

Das Französische nennt der Autor „Muttersöhnchen“ mit einer eher ungesunden Bindung an seine lateinische Mutter, weil es nach Perioden schlechten Latein s und germanischen Spracheinflüssen mit der Rückorientierung ans Lateinische übertrieb und sich mit seinen stummen Konsonanten schmückte. Deshalb also die vielen stimmlosen Laute wie das s in temps, weil es von lateinisch tempus stammt oder das stimmlose h in homme von lateinisch homo.

Vergnügliche Spielarten

Solche Bindungsprobleme kennt das Italienische offenbar nicht, obwohl es der romanischen Sprachenmutter, dem Latein, wohl am nahesten ist. Dorren zählt jede Menge vergnügliche Spielarten des italienischen Wortes donna (Frau), auf, die von Verkleinerung und Vergrößerung bis zur Anerkennung oder aber Geringschätzung reichen.

Wer nun glaubt, Altgriechisch in der Schule liefere zuverlässig den Schlüssel zu vielen heute gebräuchlichen Begriffen griechischen Ursprungs, der kann sich täuschen: Pharmakologie, Empathie, Ontogenese, Idiolekt und andere mehr sind laut Dorren von Wissenschaftlern im Ausland erfunden worden und trotz griechischen ihres Ursprungs ungriechisch. Was das Neugriechische nicht daran gehindert hat, die leicht verfremdeten Lehnwörter freudig aufzunehmen.

Nutzwert eines Handbuchs

So geht es weiter auf der Landkarte der europäischen Sprachen – die immer wieder überraschend und von anderen Gesichtspunkten her beleuchtet. Das Angenehme an dem Buch ist: Seine Kapitel sind zwar dicht vollgepackt mit Informationen, aber nie zu lang. „Sprachen“ hat den Nutzwert eines Handbuchs: Wann immer eine Sprache und ihre historisch gewachsenen Besonderheiten Fragen aufwerfen, kann man die entsprechenden drei, vier Seiten nachschlagen, bis hin zu Samisch, Manx, Sorbisch, Katalonisch, Kornisch oder Gagausisch (eine Teilrepublik des rumänischsprachigen Moldawien). Mit Gaston Dorrens lockerem und doch präzisen Stil macht die Sprachreise durch Europa richtig Spaß.