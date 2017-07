Alte Klischees, flache Witze Severin Groebner enttäuscht bei Kultur im Innenhof

Osnabrück. Flach, altbacken und langatmig: Mit seinem Programm „Servus Piefke“ enttäuschte der österreichische Kabarettist Severin Groebner bei „Kultur im Innenhof“.

Erst einmal erklärt der Künstler einiges. Dass er es nicht schön findet, wenn ein Handy während der Veranstaltung bimmelt, zum Beispiel. Und was es mit der kleinen Box auf sich hat, die auf einem Barhocker auf der Bühne thront. Das sei nämlich ein Sampler, erläutert Severin Groebner. Der Kabarettist nutzt das Gerät für Übersetzungen: Eine männliche Stimme erläutert österreichische Mundart fürs deutsche Publikum. „Oarsch“ erfährt man so, bedeutet so viel wie „Arsch“. Ach was.

Das ist schon mal ein zäher und zugleich flacher Einstieg – und lockerer wird es kaum an diesem Abend, der sich stellenweise dehnt, wie durch langes Kauen geschmacklos gewordener Kaugummi. Nur selten zünden die Witze des Wieners, der 1999 nach Deutschland ausgewandert ist und sich seit rund vier Jahren berufen fühlt, die Unterschiede der beiden Nationen unter dem Titel „Servus Piefke“ auf der Bühne zu sezieren.

Ein Beispiel: Der Sampler funktioniere so, wie die Deutschen, meint Groebner: „Ich drück oben drauf und er macht, was ich will“, versucht der 47-Jährige einen Scherz, den das Publikum mit Schweigen quittiert. Ähnlich geht es ihm bei Einlagen über seine Herkunftsnation.

Natürlich werden bei solchen Abenden Klischees geritten. Die von Groebner gewählten sind überwiegend flach und er versteht es kaum, diese mit einer klugen oder gar witzigen Pointe abzuschließen. Stattdessen zieht er ein Klischee nach dem anderen hervor, um es langatmig zu erläutern und sich übergangslos dem nächsten zu widmen. Oftmals stehen sie zusammenhanglos nebeneinander und es kommt beim Zuhören die Frage auf: „Wie war das nochmal im Mittelteil?“

Wie gut er eigentlich mit Worten jonglieren kann, blitzt nur selten hervor, wenn er über den „Verfassungsschuss“ oder die „Agentur für Armut“ spricht. Doch dann gerät er wieder ins Erläutern und kaut auf der Politik Österreichs im Jahr 2000 herum. Die aktuelle wäre spannender. So lässt sich der Abend am besten mit einem alten Spruch zusammenfassen: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.