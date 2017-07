Juicy Beats und Tomorrowland-Ableger Kulturtipps: Festivalzeit in Dortmund und Gelsenkirchen

Osnabrück. In Dortmund steigt ein richtiges Festival, mit einer Liveübertragung in Gelsenkirchen wird ein anderes Festival kopiert. Hier kommen die Kulturtipps zum Wochenende.

Juicy Beats Festival in Dortmund

Ein prominentes Line-up aus Pop und Rap erwartet die Besucher des Juicy Beats Festival in Dortmund an diesem Wochenende. Am Freitag kommen Cro, SSIO und die Fünf Sterne Deluxe in den Westfalenpark. Am Samstag stehen neben anderen Trailerpark, Alle Farben und SDP auf der Bühne. Infos unter juicybeats.net

Weltstar Michael Bolton in Bremen

Vor drei Jahren war Michael Bolton das letzte Mal auf Deutschlandtournee. Am Samstag, 29. Juli, spielt er ab 20 Uhr ein Konzert im Musical Theater Bremen. Der Auftritt ist sein einziges Konzert in Deutschland. Bolton präsentiert dort Stücke aus seinem neuen Album „Songs of Cinema“, auf dem er alte Filmlieder neu interpretiert. Mehr unter michaelbolton.com

Mit Ringlstetter auf Weltreise

Paris. New York. Alteiselfing: Unter diesem Titel steht eine unterhaltsame Bühnenreise mit Kabarettist Hannes Ringlstetter am Samstag, 30. Juli, ab 19 Uhr. Der Entertainer liest im Düsseldorfer Savoy Theater Geschichten aus Budapest, New York, Wien und der bayrischen Heimat. Eine zehnköpfige Band begleitet ihn dabei. Infos: ringlstettertv.de

Kleiner Bruder vom Tomorrowland

Es ist der deutsche Ableger vom belgischen Original: Am Samstag wird ab 12 Uhr das Tomorrowland-Festival zum zweiten Mal auf einer Großleinwand in der Gelsenkirchener Veltins-Arena übertragen. Neben der Liveschalte legen beim Unite with Tomorrowland auch DJs vor Ort auf. Infos unter unite.bigcitybeats.de

Kultfigur aus der „heute-show“

Der bekannteste Choleriker des deutschen Fernsehens kommt nach Dortmund. Hans-Joachim Heist regt sich in seiner Rolle als Gernot Hassknecht aus der „heute-show“ am Samstag, 29. Juli, ab 20 Uhr im Spiegelzelt an den Dortmunder Westfalenhallen auf. Grund für seine Wutausbrüche: sämtliche Politiker der Bundesrepublik. Mehr unter hajoheist.de