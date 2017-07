Künstler am Meer: Charles Trenet „La Mer“: Ein Chanson wie ein Sommertag an der See

Paris. So klingt das Glück: Mit seinem Chanson „La Mer“ landete Charles Trenet einen Klassiker. Eine Erinnerung in unserer Sommerserie „Künstler am Meer“.

Die ersten Harfenklänge streifen ihn wie einen Hauch. Durch eine zufällig offen stehende Tür sieht er einen Flecken Azur. Und dann hebt es an, mit seinem zärtlich wiegenden Takt - „La Mer“ von Charles Trenet, eine von Frankreichs unwiderstehlichsten Hymnen. Man weiß nicht, was Mister Bean mehr verführt und beglückt, das Meer oder dieses Lied. Aber am Ende seines Films „Mister Bean macht Ferien“ (2007) spielt Komiker Rowan Atkinson den Briten im braunen Tweed-Sakko, der mit dem im gleißenden Sonnenlicht glitzernden Mittelmeer nicht nur endlich sein Traumziel erreicht, sondern sich auch von dem unsterblichen Chanson Trenets wie von den Wellen selbst selig wiegen lässt. Ein Lied, ein Meer, ein Lebensgefühl: „La Mer“ wirkt wie ein perfekter Augenblick, in dem einfach alles stimmt. Und dass bis heute. Hier weiterlesen: „La Mer“ - Charles Trenet vor 100 Jahren geboren.

Bei Zugfahrt komponiert

Ob Charles Trenet das Lied wirklich nur in einer einzigen Viertelstunde erdacht hat, als er während einer Bahnfahrt am Golf von Narbonne gedankenverloren aus dem Abteilfenster auf die silbrig glitzernden Wellen gesehen hat? Die Schilderungen von der Entstehung des Chansons lesen sich so schön sanft, dass sie einfach nicht stimmen können. Sie passen dafür zum Lied selbst, das auch beim hundertsten Hören wie ein Glücksversprechen klingt, das man zum allerersten Mal vernimmt. Eine Melodie, die wie zufällig einsetzt, ein Takt, der sanft federt, ein Text, der in zarten Wortfetzchen vorüberfliegt - „La Mer“ macht aus der weit sich dehnenden See genau jenen Schauplatz des für jeden erreichbaren kleinen Glücks, das perfekt zu dem sich seinerzeit entwickelnden Massentourismus passt. Hier weiterlesen: Monsieur Hulot und Mister Bean - Kinohelden am Strand.

Die Welt als Sommeridyll

Charles Trenet kommt 1913 im südfranzösischen Narbonne zur Welt. Der Name der Stadt evoziert, ebenso wie jene der Nachbarstädte Perpignan und Carcassonne, die Bilder des von der Sonne mit Licht überfluteten Südens. In seinen Welterfolgen malt Trenet das Bild von einer Welt, die zu diesem Idyll zu passen scheint. Ob „Boum“, das überschäumend fröhliche Lied von der ersten Liebe, oder „Douce France“, der Schmachtfetzen voll glücklicher Kindheitserinnerungen - Charles Trenet gelingen Chansons, die zu Hymnen avancieren und aus ihm selbst das Bild von einem Musterfranzosen machen. Überstrahlt „La Mer“ nicht sogar diese Erfolgshits? Die Lieder von Charles Trenet kennt in Frankreich wirklich jedes Kind, aber „La Mer“ soll es in seiner Bekanntheit sogar mit der Marseillaise aufnehmen können. Hier weiterlesen: Unser Mann im Strom - Siegfried Lenz und das Meer.

Auftritte vor den Besatzern

Trenet bringt das Chanson 1946 heraus und trifft damit eine weit verbreitete Zeitstimmung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges steht vielen Menschen der Sinn nach Sorglosigkeit und einem Genuss ohne Reue. Trenet bedient das perfekt. Schon während der deutschen Besetzung Frankreichs hat der Sänger kein Problem damit, vor den Besatzern aufzutreten. Nach dem Krieg wird Trenet zwar nicht als Kollaborateur belangt, gilt aber zu Recht als unpolitisch. Trenet ist eben kein George Brassens, der bissig kritisiert, was in der Gesellschaft schiefläuft. Nein, der Mann aus Narbonne, der gern mit der Blume im Knopfloch als ewiger Glückspilz auftritt, singt vom Leben, als hätte es nichts als Sonnenseiten. Das allerdings perfekt. Trenet ist ein Entertainer, der sich mit seinem Talent auch in Amerika mehrere Jahre lang bewährt. Hier weiterlesen: Rockstars mit Salzkruste - Musiker am Meer.

Mister Bean ist glücklich

2001 stirbt Charles Trenet in Créteil bei Paris. Sein Chanson „La Mer“ klingt weiter. Er ist bis heute von vielen anderen Stars gecovert worden. Erst 2015 bringt der junge Chansonnier Benjamin Biolay eine Neuinterpretation des Liedes heraus. Aber braucht „La Mer“ das? Nein, sicher nicht. Die Melodie des Liedes schwebt federleicht wie ein weißes Wölkchen am blauen Sommerhimmel durch das Gedächtnis von Millionen, so zart wie eine sentimental schöne Urlaubserinnerung. Charles Trenet ist mit „La Mer“ ein kleiner Geniestreich gelungen. Vielleicht konnte ihm das Lied auch nur dort einfallen, wo er zu Hause war, bei Narbonne, an südlicher Küste. „La Mer“ lässt das Herz tanzen. Das spürt sogar ein stocksteifer Brite wie Mister Bean. Und breitet die Arme in seliger Glückseligkeit weit aus. Hier weiterlesen: Cagnes-sur-Mer - das Mekka für Künstler in Frankreich.