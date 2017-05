Osnabrück. Das New Yorker Metropolitan Museum ist ein Haus der Rekorde. Dennoch gerät der Kunsttempel in Schieflage. Die Krise spiegelt die Überforderung der Museen.

Bewundertes Kronjuwel unter den Museen, Hotspot für Promi-Auftritte, Rekordhalter bei Etat und Besucherzahlen – das New Yorker Metropolitan Museum begeistert als Haus der tausend Möglichkeiten. Es gibt scheinbar nichts, was in diesem Riesenhaus nicht möglich wäre. Es beherbergt mit seinen Sammlungen die Kulturgeschichte der Menschheit. Zugleich flasht das Metropolitan mit seinen VIP-Galas und Starauftritten, mit denen die alljährlichen Modeausstellungen eröffnet werden. Beyonce Knowles und Jay Z oder Hatschepsut-Statue und Picasso-Gemälde? Keiner weiß mehr, was nun wichtiger ist. Und genau da liegt das Problem. Hier weiterlesen: Monet, Liebermann, Vogeler - Künstlergärten der Moderne.

Eilschritt der Reformen

Wofür steht dieses Museum am Ende wirklich? Im Eilschritt der Reformen scheint das Haus seine eigentliche Mission, ja seinen Geist verloren zu haben. Darin liegt der Kern einer Krise, die ihren Ausgangspunkt in einer hoffnungslosen Überdehnung der Agenda dieses Riesenhauses hat. Mit Begriffen wie Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln umreißen Museumsverbände den Aufgabenkatalog von Museen. Aber dieser umfassend klingende Katalog beschreibt längst nur noch einen kleinen Teil dessen, was Museen heute leisten sollen. Das Metropolitan macht vor, was einem Museum heute alles möglich ist - oder sein soll. Hier weiterlesen: Morgenröte einer Epoche - wie die Impressionisten Paris malten.

Veränderung als Problem?

Im Metropolitan bündeln sich die enormen Veränderungen, die viele Museen gerade durchmachen. Die Schieflage des Hauses illustriert als Symptom die Veränderungsprobleme einer ganzen Kulturinstitution. Museen sollen neue Zielgruppen begeistern, Glamour ausstrahlen, ihre Etats selbst erwirtschaften, sich für digitale Medien öffnen. Immer mehr Ausstellungen sollen es auch sein. Besucherrekorde von Blockbuster-Ausstellungen beruhigen nicht, sie bilden nur den Ausgangspunkt für immer neue Erwartungen auf den nächsten, noch größeren Hype. Ob ehrgeizige Kulturpolitiker oder potente Förderer - sie setzen Museen mit ihren Maximierungserwartungen unter gewaltigen Druck. Die Überforderung ist programmiert. Hier weiterlesen: Mona Lisa - das Bild der Bilder.

Ideeller Kern erodiert

Sicher, Metropolitan-Direktor Campbell hat viel Geld in den Sand gesetzt. Er hat wohl auch seine Mitarbeiter nicht wirklich mitgenommen auf seinen Weg eines schnell getakteten und obendrein auf viele Schauplätze verteilten Veränderung. Aber unter seiner Leitung hat das Haus vor allem seine Identität verloren. Mitarbeiter sind entmutigt, Kuratoren frustriert. Der ideelle Kern des Hauses scheint erodiert. Wozu sind Museen vor allem da? Die Krise des Metropolitan Museums sollte dazu anregen, diese Frage neu zu beantworten. Das Augenmerk sollte dabei einer Aufgabe gelten, die aus dem Blick zu geraten droht: Museen strukturieren mit ihren Sammlungen unser aller Gedächtnis und helfen so, Maßstäbe der kollektiven Erinnerung auszubilden. Das könnte schon Aufgabe genug sein.