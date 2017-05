Schulden Krise am New Yorker Metropolitan-Museum

Krise am New Yorker Metropolitan-Museum MEC öffnen

Festakt bei der Eröffnung des Met Breuer Museum 2016 in New York. Foto: Justin Lane

New York. Das Museum ist der Star der opulenten New Yorker Kunstszene. Seit fast 150 Jahren thront es am Central Park, beliebt bei Einheimischen und Touristen. Doch jetzt hat es Schulden, der Direktor muss gehen - das „Met“ steckt in der Krise.