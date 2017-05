Küsschen für Fatih Diane Kruger triumphiert beim Filmfest Cannes

Cannes. Der Jubel im Festivalpalast ist enorm, als die Deutsche Diane Kruger den Preis als beste Schauspielerin gewinnt. Es ist ihr größter Erfolg bisher - bezeichnenderweise mit ihrer ersten Rolle auf Deutsch.

Als Hollywoodstar wurde die Deutsche Diane Kruger international berühmt. Für den Blockbuster „Troja“ arbeitete sie mit Regisseur Wolfgang Petersen und drehte mit Quentin Tarantino den Kinoerfolg „Inglourious Basterds“.

Nun feiert die 40-Jährige den wohl größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere - bezeichnenderweise mit ihrer ersten Rolle auf Deutsch: Beim Filmfestival Cannes wurde Kruger am Sonntagabend für ihre überragende Leistung in dem NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Regisseur Fatih Akin als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Die im niedersächsischen Hildesheim geborene Kruger spielt Katja, deren Leben „Aus dem Nichts“ zerbricht. Bei einem Bombenanschlag von Neo-Nazis sterben ihr Ehemann Nuri und der kleine Sohn Rocco. Weil Nuri Kurde war, vermutet die Polizei zunächst, dass er irgendwie eine Mitschuld an seinem Tod trägt und in kriminelle Machenschaften verwickelt war.

Diane Kruger, deren Nachname vor der internationalen Karriere noch Heidkrüger lautete, trägt den gesamten Film mit ihrer starken Darstellung. Sie verausgabt sich förmlich in dieser Rolle, weint, schreit, erlebt unter Schock die Befragungen der Polizei - und findet schließlich doch die Kraft, vor Gericht zu kämpfen.

„Ich bin unheimlich stolz und freue mich so, dass ich den Preis für meinen ersten deutschen Film bekommen habe“, sagte Kruger. Kurz zuvor hatte sie im Festivalpalast sichtlich gerührt ihre Trophäe entgegengenommen. „Fatih, mein Bruder, ich danke dir, dass du mir vertraut hast“, rief das einstige Fotomodel. „Ich habe nicht gewusst, dass das in mir steckt.“ Schnell wurde sie aber auch ernst. Sie könne den Preis nicht akzeptieren, ohne an die zu denken, die von einem Terrorakt betroffen seien.

Es ist der erst dritte Preis der Festivalgeschichte für eine deutsche Hauptdarstellerin in Cannes. Zuletzt gewann Barbara Sukowa 1986 für „Rosa Luxemburg“ von Margarethe von Trotta, davor 1983 Hanna Schygulla für Marco Ferreris „Die Geschichte der Piera“.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) gratulierte Kruger noch am Abend und erklärte, sie gebe ihrer Figur „eine berührende Tiefe“ und den Opfern der NSU-Morde Gesicht und Stimme.

Die Auszeichnung für Kruger unterstreicht auch den Erfolg des deutschen Autorenfilms im Ausland. Im vergangenen Jahr war Regisseurin Maren Ade mit ihrer gefeierten Tragikomödie „Toni Erdmann“ in Cannes zwar noch leer ausgegangen, gewann danach aber fünf Europäische Filmpreise und wurde für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert. In diesem Jahr saß Maren Ade dann selbst in der internationalen Jury von Cannes, und im Festival waren 16 Produktionen mit deutscher Filmförderung zu sehen.

Was von diesem Cannes-Jahrgang in Erinnerung bleiben wird, ist allerdings auch ein eher durchwachsener Wettbewerb. Viele Autorenfilmer wie Todd Haynes, François Ozon, aber auch der zweifache Palmengewinner Michael Haneke blieben hinter den Erwartungen zurück.

So war das Rennen um die Hauptpreise beim weltweit wichtigsten Festival bis zum Schluss offen. Völlig überraschend gewann dann die böse schwedische Gesellschaftssatire „The Square“ (auch eine deutsche Koproduktion) von Ruben Östlund die Goldene Palme, die in diesem Jahr anlässlich des 70. Festivaljubiläums mit Diamanten verziert war. Im Mittelpunkt von „The Square“ steht ein Museumskurator, Östlund kreiert ein entlarvendes Werk über Verlogenheit, Männlichkeit und das Bürgertum.

Überhaupt wurden für Cannes ungewöhnlich viele Filme mit politischem Inhalt ausgezeichnet: Der Große Preis der Jury ging an das berührende Werk „120 battements par minute“ von Robin Campillo, in dem Aids-Aktivisten in den 90er Jahren für Akzeptanz und gleichberechtigtes Miteinander kämpfen. Der Russe Andrej Swjaginzew wiederum gewann für „Loveless“, in dem er ein düsteres Abbild der russischen Mittelschicht entwirft.

Diane Kruger und Fatih Akin jedenfalls konnten ihr Glück in Cannes kaum fassen. Mit Tränen in den Augen zeigte sie sich am späten Abend noch den Fotografen - und drückte ihrem Regisseur ein Küsschen auf die Wange. Schon in den Tagen zuvor war deutlich geworden, wie sehr sich die beiden gegenseitig schätzen. „Diane ist sehr klug“, hatte Akin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sie hätten die Hauptfigur Katja gemeinsam entwickelt. Es sei eine sehr gute Partnerschaft gewesen. „Ich hoffe, das ist nicht unser letzter Film!“