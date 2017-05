Showdown an der Croisette Palmen-Countdown beim Filmfest Cannes

Regisseur Fatih Akin (l) und Schauspielerin Diana Kruger in Cannes. Foto: Alastair Grant

Cannes. In der Jury sitzen so unterschiedliche Filmschaffende wie Maren Ade, Will Smith und Pedro Almodóvar. Auf welche Gewinner können sie sich einigen? Wahrscheinlich gibt es auch einen Preis für den deutschen Wettbewerbsbeitrag.