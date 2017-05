Fotos vom Auftritt So begeisterte Udo Lindenberg in Bremen

So begeisterte Udo Lindenberg in Bremen MEC öffnen

Die Fans waren vom Auftritt Udo Lindenbergs in der ÖVB Arena in Bremen begeistert. Foto: Guido Menker

Bremen. Udo Lindenberg rockt in Bremen – schon am Freitag, 26. Mai, war die ÖVB Arena rappelvoll. Am Samstag tritt er erneut auf. Erste Eindrücke vom Konzert.