Edgar Wallace als „Giallo“ Fesselnd: „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“

Osnabrück. 1972 entstanden, markiert „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ eine filmische Abkehr von der deutschen Krimireihe. Trotz Kommissar Joachim Fuchsberger.

Ist ein neuer Jack the Ripper in London unterwegs? Zumindest was die brutale Tötungsart eines Mörders angeht, der junge Internatsschülerinnen abschlachtet, lässt dies vermuten. Und damit nicht genug: Ein Schullehrer (Cinecittà-Star Fabio Testi) gerät in Verdacht. Zu allem Überfluss hat er eine Affäre mit einer Schülerin. Und während Scotland Yard-Inspektor Barth (Joachim Fuchsberger) ermittelt, geschehen weitere Morde. Zeugenaussagen führen zu neuen Spuren: Ist der Killer vielleicht gar ein Priester?

Lupenreiner Giallo

„Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein!“ – dies war der Werbespruch der erfolgreichen deutschen Krimireihe ab 1959, die 1972 jedoch ihrem Ende entgegenging: „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“, der vorletzte Film der Reihe und damals ein Skandal, markierte bereits den Übergang zu einer neuen Thriller-Art jenseits von Schlössern im Nebel und forschen Scotland Yard-Ermittlern. Co-produziert mit römischen Studios und inszeniert von Massimo Dallamaro, ist der nun auf DVD/BluRay erschienene Film ein lupenreiner „Giallo“ – also ein brutaler, aber ästhetisch geschickt inszenierter Psychothriller italienischer Machart. Wofür hier unter anderem die Musik Ennio Morricones sowie die Kameraarbeit von Aristide Massaccesi (alias Joe D‘Amato) sorgen.

Nun, in einem vorbildlichen BluRay/DVD-Mediabook von Koch Media veröffentlicht, belegen die vielen Extras zudem die Spuren, die dieser Film hinterließ. So weckte er in Quentin Tarantino unter anderem etwa den Wunsch, Filme drehen zu wollen. Und Nicolas Winding Refn, Regisseur von „Drive“ soll gerade ein Remake planen.

Viele Extras

Das offenbaren nicht nur die Interviews zum Film (besonders interessant das Gespräch mit Karin Baal, die Fabio Testis Ehefrau spielte und die retrospektiv vor allem über den Film schimpft), sondern auch der kenntnisreiche (englische) Audiokommentar von Filmwissenschaftler Troy Howarth und das Booklet vom Regisseur Paul Poet. Ebenfalls spannend: die Arte-Dokumentation „German Grusel“ über die deutschen Edgar Wallace-Filme, die sich ebenso wie die alte, um elf Minuten gekürzte deutsche Kinofassung auf einer Extra-BluRay befindet.

Selten gezeigt, erweist sich „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ als inhaltlich und filmgeschichtlich spannende Wieder- und Neuentdeckung. Fürwahr: Es ist unmöglich, nicht von dieser Veröffentlichung gefesselt zu sein.