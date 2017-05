50 Jahre NOZ 1987: Uwe Barschel und das gebrochene Ehrenwort

Osnabrück. Nur wenige Tage nach seinem Rücktritt wird der ehemalige CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, am 11. Oktober 1987 tot in einer Badewanne des Genfer Luxushotels Beau-Rivage gefunden. Einer der größten Politskandale der deutschen Geschichte wirft noch immer Fragen auf.

Selbsttötung durch einen Medikamentencocktail oder doch Mord? Bis heute gibt es keine Gewissheit. Verschwörungstheorien halten die Barschel-Affäre am Leben. Klar ist: Der ehrgeizige Überflieger und Hoffnungsträger der CDU im Norden gilt als einer der großen politischen Lügenbolde der jüngeren deutschen Gegenwart, auch wenn im Umfeld der Geschehnisse viele – darunter auch das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ – sehr unrühmliche Rollen gespielt haben.

SPD will die Macht im Norden

Im Herbst 1987 stehen in Schleswig-Holstein Landtagswahlen an. Es ist CDU-Land. Die Partei stellt im nördlichsten deutschen Bundesland seit 1950 ununterbrochen den Ministerpräsidenten. Von 1971 bis 1982 übt diese Funktion Gerhard Stoltenberg aus. Den holt Bundeskanzler Helmut Kohl nach seinem Wahlsieg als Finanzminister ins Bundeskabinett. Damit ist der Weg frei für Uwe Barschel. Der amtierende schleswig-holsteinische Innenminister macht den nächsten Karrieresprung, wird mit 38 Jahren im Oktober 1982 jüngster deutscher Ministerpräsident. Bei den Landtagswahlen 1983 verteidigt die CDU unter seiner Führung mit 49 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit, obwohl die SPD mit Spitzenmann Björn Engholm auf 43,7 Prozent zulegt. Vor der Landtagswahl 1987 deutet vieles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD hin. Mit dem sich lässig gebenden, Pfeife rauchenden Björn Engholm schielt ein SPD-Mann chancenreich nach der Macht.

Dann der Schock für die Christdemokaten: Ministerpräsident Barschel überlebt Ende Mai 1987 als einziger den Absturz einer Cessna bei Lübeck-Blankensee, wird zwei Monate im Krankenhaus behandelt und steigt erst sieben Wochen vor der Landtagswahl wieder ins politische Tagesgeschäft ein. Hier laufen derweil schmutzige Tricks.

„Watergate in Kiel“

Am Samstag vor dem Urnengang lanciert der Spiegel über Vorabmeldungen seine Titelgeschichte: „Watergate in Kiel. Barschels schmutzige Geschäfte“. Danach habe der Ministerpräsident mit Hilfe seines Medienreferenten Reiner Pfeiffer eine Diffamierungskampagne gegen Engholm gestartet. Zentrale Rollen spielen dabei eine von Pfeiffer inszenierte anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung oder eine Bremer Detektei, die auf das Liebesleben des SPD-Kandidaten angesetzt ist. Bis heute wird spekuliert, inwieweit die Spiegel-Veröffentlichung die Wahl beeinflusst hat. Die CDU verliert die absolute Mehrheit. Die politischen Konstellationen ergeben ein Patt.

Das Ehrenwort

Barschel selbst geht in die Offensive, will retten, was zu retten ist, versucht, seinen Ruf wiederherstellen. Er bestreitet, seinen Medienreferenten zu den Aktivitäten gegen Engholm angestiftet zu haben. Auf der inzwischen legendären, dreistündigen Pressekonferenz vom 18. September erklärt er: „Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holstein und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort – ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort –, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.“ Danach vergräbt Barschel das Gesicht in seine Hände. Wie ein Mann, der am Ende seiner Kräfte angelangt ist. Und die Öffentlichkeit fragt sich: Würde ein Politiker tatsächlich seine Ehre aufs Spiel setzen, wenn er nicht von seiner Unschuld überzeugt wäre?

Doch Uwe Barschel scheint es mit der Wahrheit nicht so genau genommen zu haben. Mitarbeiter, darunter auch Pfeiffer, sagen nur Tage später vor dem flugs einberufenen Untersuchungsausschuss des Landtags aus, vom Ministerpräsidenten zu falschen Aussagen angestiftet worden zu sein. Barschel steht als Lügner da, verliert jede Unterstützung.

Ruhe in Spanien

Der Ministerpräsident tritt am 2. Oktober zurück, sucht zusammen mit seiner Frau ein wenig Ruhe auf Gran Canaria. Noch steht seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss bevor. Dazu kommt es nicht mehr. Die Nachricht seines Todes erschüttert Deutschland.

Erst 1993 wird bekannt, dass die SPD in Schleswig-Holstein bereits 1987 im Vorfeld des Politskandals von den Intrigen gegen ihren Spitzenmann Engholm wusste, den 1988 Neuwahlen zum Ministerpräsidenten des Landes beförderten. Weitere Enthüllungen stürzen die SPD in eine tiefe Vertrauenskrise. Der vermeintliche Saubermann Björn Engholm tritt im Mai 1993 als Ministerpräsident zurück, legt alle Parteiämter, so auch den SPD-Vorsitz, nieder. Es war auch das Aus des designierten sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten.

Letztlich unklar geblieben sind die Motive, die Reiner Pfeiffer zum Seitenwechsel bewegen. Warum offenbarte der Barschel-Vertraute seine Geschichten dem Spiegel, der dafür auch noch Geld zahlte? Der umtriebige, gleichwohl zwielichtige Journalist, stirbt am 12. August 2015: Schwer krank, stürzte der 76-Jährige offenbar so unglücklich, dass er sich am Gestänge seines Krankenbettes selbst erwürgte.