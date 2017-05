Theater der Welt „Die Gabe der Kinder“: Ponifasios subtiles Spiel

Szene aus dem Stück "Die Gabe der Kinder" von L. Ponifasio in Hamburg. Foto: Christophe Gateau

Hamburg. Eine Welturaufführung in Hamburg in einem ehemaligen Kakaospeicher am Hafen hat das Festival „Theater der Welt“ eingeleitet. In seiner Musikperformance „Die Gabe der Kinder“ würdigt der samoanische Bühnenstar Ponifasio die Kraft junger Menschen in Kriegsgebieten.