Neues mit Tradition Jazz-Echo geht an Osnabrücker Saxofonistin

Hamburg. Anna-Lena Schnabel ist eine eigenwillige, hochtalentierte Jazz-Saxofonistinaus Osnabrück. Als Newcomerin des Jahres wird sie kommenden Donnerstag mit einem Echo geehrt. Das aber sieht sie durchaus kritisch.

Das erste Treffen scheitert. Weil der Zug auf dem Weg von Osnabrück nach Hamburg wegen eines Betriebsschadens aus dem Verkehr gezogen werden muss, kommt die Saxofonistin Anna-Lena Schnabel erst abends mit mehr als zwei Stunden Verspätung in der Elbmetropole an. Am nächsten Tag muss sie fürs ZDF, das ihr im September ein Porträt widmen wird, vor der Kamera stehen. Stundenlang. Am späten Nachmittag ruft sie endlich an. Der Dreh ist vorbei, das Interview kann jetzt in einem Café in Hamburg-Ottensen nachgeholt werden. Denn die gebürtige Niedersächsin, die in Obernkirchen südlich von Hannover aufgewachsen ist, will unbedingt reden. Nicht nur über sich, sondern über die katastrophale Situation viele Jazzmusiker.

Von Jazzmusik leben? Schwierig

Eine Studie aus dem Jahr 2016 hat ergeben: Gut die Hälfte der deutschen Jazzer hat ein Jahreseinkommen von weniger als 12500 Euro und erreichen kein existenzsicherndes Einkommen. Auch Anna-Lena Schnabel ist weit davon entfernt, mit ihrer Musik reich zu werden. Oft bekommt sie für einen Auftritt bloß 50 Euro Gage, die Fahrtkosten muss sie selber übernehmen. Da bleibt unterm Strich kaum etwas übrig. Auch deshalb ist die Tochter einer Friseurin und eines Orthopäden bereits seit einem halben Jahr vergeblich auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Hamburg. Sobald die Vermieter hören, dass sie Musikerin ist, gehen sie auf Abstand. „Sie haben Angst, ich könnte zu laut sein“, sagt Anna-Lena Schnabel. „Außerdem kann ich ja kein festes Einkommen vorweisen.“

Eine Übergangsbleibe hat sie inzwischen in Osnabrück gefunden, wo ihr Freund, der Jazzpianist Florian Weber, wohnt. Mit ihm, dem Bassisten Thomas Morgan und dem Schlagzeuger Dan Weiss hat sie in New York ihre erste CD „Bottles, Books & Bamboo“ – sie erschien 2016 – eingespielt. Die Aufnahme finanzierte sie mit ihren Ersparnissen. Sie manifestiert, was die Saxofonistin Anna-Lena Schnabel auszeichnet: ihr kontrastreiches Spiel. Einiges klingt düster, anderes hell: „Ich wollte von Stück zu Stück die Klangwelt wechseln.“ Das Credo der jungen Musikerin: „Ich probiere gern Neues aus, ohne den Bezug zur Tradition zu verlieren.“

Sie geht unbeirrt ihren Weg

Nicht jeder weiß das zu goutieren. Als Frau wird Anna-Lena Schnabel in einer von Männern dominierten Szene meist unterschätzt, sexistische Sprüche sind keine Seltenheit. Sie lässt sich trotzdem nicht unterbuttern. Unbeirrt geht sie ihren Weg.

So viel Courage traut man ihr auf den ersten Blick gar nicht zu. Anna-Lena Schnabel wirkt deutlich jünger als 27, fast mädchenhaft. Ihr Gesicht ist ungeschminkt, der Körper zart. Wegen ihrer Rückenprobleme musste sie vom Tenor- zum Altsaxofon wechseln. Ihr erstes eigenes Instrument, ein Conn Wonder, hat sie erst nach ein paar Semestern an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg erstanden. Vorher spielte sie ein Leihinstrument – seit ihrem 16. Lebensjahr.

Damals hat sie quasi über Nacht ihre Liebe zum Jazz entdeckt, als sie sich spät abends eine Jazz-Dokumentation ansah: „Ich war total begeistert und wollte mich unbedingt in diesem Genre ausprobieren.“ Ihre Mutter teilte ihre Begeisterung allerdings nicht auf Anhieb. Sie fürchtete, Anna-Lena Schnabel, eigentlich eine passionierte Querflötenspielerin, würde am Saxofon ihren Ansatz ruinieren. Letztlich gab sie dem Gequengel ihrer Tochter aber doch nach und fuhr sie fortan regelmäßig zu ihrem ersten Saxofonlehrer Karsten Ghode nach Hannover.

Jetzt folgt der Echo

Der Einsatz war nicht vergeblich. Anna-Lena Schnabel spielte zunächst im Jugendjazzorchester Niedersachsen, dann wechselte sie ins Bundesjazzorchester. Sie trat mit den Hamburger Symphonikern als Solistin auf und leitete ihre eigene Band Curious Case. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen: Preise bei „Jugend jazzt“, der Jazzspatz, der Praetorius Musikpreis. Nun kommt noch ein Echo Jazz in der Kategorie „Newcomer“ dazu.

Ein Grund zur Freude, sollte man meinen. Umso überraschender, dass Anna-Lena Schnabel bei diesem Thema nicht gerade in Jubel ausbricht. „Der Echo Jazz bedeutet Außenstehenden am meisten“, druckst sie herum. Sie selbst blickt der Preisverleihung mit gemischten Gefühlen entgegen. Besonders eins ärgert sie: Bei ihrem Auftritt beim Echo Jazz darf sie keine ihrer Eigenkompositionen vortragen, sondern soll eine gefällige Ballade interpretieren. Wenigstens kann sie einen Tag später beim Elbjazz völlig befreit aufspielen und zeigen, was wirklich in ihr steckt: eine eigenwillige, hochtalentierte Jazzmusikerin.