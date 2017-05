Im Osnabrücker Emma-Theater „Open Windows V“ mit Arbeiten junger Choreografen

Osnabrück. Sechs junge Tänzer entwickeln am Theater Osnabrück derzeit eigene Choreografien. Zu sehen sind ihre Arbeiten am Samstag, 27. Mai, im Emma-Theater. Es ist die fünfte Produktion unter dem Titel „Open Windows“.

Jeder von ihnen hat zehn Minuten. Das mag nicht viel erscheinen. Aber einen Gedanken in wenigen Minuten zu transportieren, das ist sportlich. Zumal, wenn es sich um eine der ersten Choreografien handelt, bei der noch alles neu ist: Die Arbeit mit den Tänzern. Die Zusammenarbeit mit der Bühnentechnik. Die Auswahl von Kostümen, Licht und Musik. Das alles zählt Patricia Stöckemann auf, als die Managerin und Dramaturgin der Dance Company die Nachwuchschoreografen vorstellt.

Unter dem Titel „Open Windows V“ zeigen sechs junge Tänzer und Tänzerinnen am Samstagabend im Emma-Theater erste eigene Arbeiten, deren Themen alles andere als einfach sind – und die sich um Identität drehen und den eigenen Platz in der Welt. Inspiriert durch ein Gedicht der US-Amerikanerin Clarissa Pinkola Estés befasst sich Katherina Nakui mit dem Kampf, den Frauen immer noch um Gleichberechtigung kämpfen. Gewählt hat sie dafür den Titel „Women who run with the wolves“ und überträgt Verhaltensweisen aus der Tierwelt auf Frauen: „Nur im Rudel sind Wölfe stark“, sagt Nakui und ist der Überzeugung, dass Frauen stärker nach ihren Instinkten handeln sollten, als sich danach zu richten, was andere von ihnen möchten.

Dinge überwinden

Cristina Commisso hinterfragt in ihrem Stück „Silverlining“ die Diskrepanz zwischen der natürlichen Welt und der, die wir Menschen kreiert haben. „Get over“ nennt Ayaka Kamei ihr Stück, das sich damit befasst, wie wir Dinge überwinden können. „Es geht um Sachen, die wir gleichzeitig vergessen und bewahren möchten, um eine Erinnerung, die schmerzt, um Indifferenzen, die jeder kennt“, sagt die gebürtige Japanerin.

Keith Chin wirft einen Blick auf die moderne Liebe. Der junge Mann aus Malaysia hat bereits Choreografien für das Theater erarbeitet und setzt mit seiner jüngsten Arbeit seine kleine Reihe mit dem Titel „A family thing“ fort.

„Schweine“

Unter dem Titel „Cornua“ befasst sich Lennart Huysentruyt mit der Dualität von privater und öffentlicher Identität. „Es ist schwer, jemand anderem zu erläutern, was du fühlst“, erläutert Jayson Syrette die Frage um die sich sein Stück dreht, dem er den Titel „Schweine“ gegeben hat.

„Open Windows V“, Emma- Theater, Samstag, 19.30 Uhr