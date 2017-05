Zum Tod von Roger Moore James Bond als großer Spieler

Osnabrück. Roger Moore ist gestorben? Das kann nicht sein. Vor allem als absolut unsterblicher James Bond hat er sich ins Gedächtnis gebrannt - ein Kommentar.

Siebenmal verkörperte er den Agenten 007 – und wie eine Katze mit sieben Leben ging er aus allen haarsträubenden Situationen unversehrt hervor.

Die Unsterblichkeit ihrer Helden machte die für die 70er- und 80er-Jahre recht harten James-Bond-Filme so gut erträglich. Doch Roger Moore fügte ein paar Elemente und Eigenschaften hinzu, mit denen er selbst Sean Connery übertraf, den viele als den wahren und besten Agenten 007 verehren. Moores Bond feierte das Leben als Spiel wie keiner vor und nach ihm. Blitzartig und höchst geschmeidig wechselte er zwischen der knallharten Sachlichkeit des Spezialagenten und liebenswertem Charme auf dem Gesellschaftsparkett.

Körperliche Leichtigkeit und Beweglichkeit paarte er mit sonnigem Charisma und hatte in jeder noch so prekären Lage einen flotten Spruch auf den Lippen. Verbissen, deprimiert oder vom Leben gezeichnet wie Daniel Craig wirkte er nie.

Dieser Bond war halt ein Spieler durch und durch, der sich nicht in die Karten schauen ließ. Insofern passte er in ein Filmformat, das der Realität Unsterblichkeit entgegenhielt wie in einer kindlichen Heldenfantasie.