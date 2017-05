Monet, Liebermann, Vogeler Wenn Natur Kunst wird: Künstlergärten der Moderne

Worpswede. Sie sind Kunstwerke aus Blumen und Motive berühmter Gemälde - die Künstlergärten der Moderne. Ein Streifzug nach Giverny, Berlin und Worpswede.

Sie bewahren die Lebensaura berühmter Maler und reflektieren die Motivwelt großer Kunst: Künstlergärten avancieren in der Zeit um 1900 zu Orten, an denen die Avantgarde Fahrt aufnimmt. Heute sind sie Hotspots für Hunderttausende, die zu den einst entlegenen Oasen pilgern. Die Bilder, die Claude Monet in Giverny, Max Liebermann in Berlin und Heinrich Vogeler in Worpswede nach Motiven aus ihren Gärten malen, gehören zu den Legenden der klassischen Moderne. Künstler konzipierten ihre Gärten als Rückzugsorte und formten sie zugleich zu blühenden Gesamtkunstwerken. In den Wunderwerken aus Blumenbeeten, Hecken, Stauden und Teichen kreuzen sich Kunst und Natur, gemalte Schönheit und das Idealbild irdischen Glücks. Künstlergärten faszinieren als Orte gesteigerten Lebens, weil sie Menschen erden und zugleich ihre Fantasie anregen. Die Vermarkter touristischer Ziele haben dieses Potenzial längst erkannt. Die ehemaligen Domizile der Maler gehören zu ihren wichtigsten Destinationen. Zwischen Blumenbeeten und Stauden können Besucher Natur bewundern und an einer Aura der Kreativität teilhaben. Hier weiterlesen: Paula Modersohn-Becker - der Kinofilm über die Malerin.

Mit Sommerhut am Seerosenteich: „Mich interessiert nichts als meine Malerei und meine Blumen“, pflegt der Mann mit Bart und Sonnenhut zu sagen, der Gäste als wahrer Souverän seines Gartenreiches empfing. Zu Claude Monet pilgern Berühmtheiten wie der Staatsmann George Clemenceau. Journalisten kommen truppweise. In Giverny, siebzig Kilometer westlich von Paris, residiert Monet, der berühmteste der Impressionisten, von 1883 bis zu seinem Tod 1926. Heute überfluten Jahr für Jahr eine halbe Million Menschen das nach aufwendiger Rekonstruktion 1980 geöffnete Gartenreich. Monets Wohnhaus verschwindet beinahe hinter üppig wachsenden Stauden. Und erst recht hinter den Pflanzen, die entlang der zentralen Gartenachse an Eisenbögen zu einem Tunnel verwachsen. Der Besucher wandelt durch diese Blütenpracht wie durch eine flimmernde Lichtpassage. Claude Monet hat diesen Blumentunnel immer wieder gemalt. Der Garten avanciert zu seinem zentralen Motiv. Ob Narzissen oder Sonnenblumen - Claude Monet löst die Blumenpracht auf seinen Bildern in reine Malerei auf. Das gilt erst recht für die eigentliche Sensation dieses Gartenwunders. Der Wassergarten mit Seerosenteich und japanischer Brücke könnte mit seiner üppigen Pracht und meditativen Ruhe verzaubern - wenn nur das Gedrängel der Besucherströme nicht wäre. Claude Monet verwandelt das Motiv der treibenden Seerosenblüten in gigantische Wunderwerke reiner Malerei. Ein Garten wird Kunst: Das gilt für keinen Künstlergarten so sehr wie für Giverny. Hier weiterlesen: Morgenröte einer Epoche - wie die Impressionisten Paris malten.

Sonnenterrasse mit Seeblick: „Sehen Sie, diese zehn Finger haben alles in zwei Jahren ermalt“, sagt Max Liebermann mit hörbarem Stolz über sein Refugium am Berliner Wannsee. Der Verleger Langenscheidt auf der einen Seite, der AEG-Direktor Hamspohn auf der anderen und mittendrin Liebermann - deutlicher lässt sich der gesellschaftliche Erfolg eines Künstlers kaum dokumentieren. 1909 erwirbt der Maler mit der Berliner Schnauze das Seegrundstück, setzt eine Villa mit Säulenportal darauf und gestaltet einen zum Seeufer sacht abfallenden Garten. Alfred Lichtwark, Direktor der Hamburger Kunsthalle und Gartenreformer, berät ihn dabei. Vor dem Haus ein Bauerngarten mit Stauden und Gemüse, dann eine Lindenhecke und hinter dem Haus Blumengärten, Rasenfläche und Birkenweg - Liebermanns Garten teilt sich in Zonen von Werktag und Sonntag. Das 7000 Quadratmeter große Terrain konnte erst nach 2012 wiederhergestellt werden. Nachdem die Nazis der Witwe Liebermanns das Anwesen abgepresst haben, kommen Haus und Terrain in verschiedene Nutzungen. Jetzt ist der Garten wieder in seiner historischen Gestalt zu erleben. Damit wird wieder nachvollziehbar, was auch andere Künstlergärten auszeichnet - die symbiotische Verschmelzung des Gartens mit der Kunst. Liebermann lässt sich von leuchtenden Blumenbeeten und dem zwischen den Birken flirrenden Sommerlicht zu vielen Gemälden inspirieren. Der Künstler, der zunächst mit seinem sozialen Realismus den offiziellen Kunstgeschmack des Kaiserreiches herausfordert, wandelt sich nach 1910 zu einem Impressionisten. Heute genießen Ausflügler Terrasse und Garten - und den Ausblick auf die Segelboote auf dem Wannsee. Hier weiterlesen: Sport und Freizeit - Bremen zeigt Max Liebermann.

Liebespaar im Rosenrondell: „Mein Barkenhoff wird immer vollständiger. Jetzt sind überall gezirkelte Blumenbeete und zwischen ernsten Machandelbäumen stehen helle Urnen“, schreibt Heinrich Vogeler 1901 in einem Brief. Der Künstler kauft 1895 ein altes Bauernhaus in Worpswede bei Bremen. Er baut das Anwesen zu einer Künstlerresidenz aus. Sein Barkenhoff, die plattdeutsche Version von Birkenhof, präsentiert sich einige Jahre später als perfektes Ensemble des Jugendstils. Ein Wohn- und Atelierhaus mit schneeweißer Giebelfassade und dazu ein Garten, der über eine geschwungene Freitreppe betreten werden kann. Die zentrale Wegeachse führt an Blumenbeeten und Buchsbäumen zu einer Laube, die von Rosen umrankt, wie eine Zuflucht für Liebende wirkt. Vogeler und seine Frau Martha posieren bei Kostümfesten in ihrem Garten in mittelalterlicher Tracht, Heinrich Vogeler malt auf seinem wandfüllenden Bild „Sommerabend“ 1905 die Künstlerfreunde auf der Barkenhoff-Terrasse. Zwischen Rosenranken und Zierbäumen scheinen sie versunken zu musizieren und zu lauschen. Oder sind sie regelrecht in Schönheit erstarrt? Vogeler selbst bleibt seinen Gartenideen nicht treu. Nach dem Ersten Weltkrieg wendet er sich dem Kommunismus zu und ebnet den Garten ein. Auf dem Barkenhoff etabliert sich eine Landkommune, die sich mehr für Gemüse als für Rosen interessiert. Nach wechselvoller Geschichte wird der Jugendstilgarten seit 1981 wieder hergestellt, der Barkenhoff als Museum neu eröffnet. Vogeler hat sein Gartenensemble auf vielen Gemälden und Grafiken wie eine Insel des Schönen inszeniert. Noch mehr als bei Monet und Liebermann verschweißt Vogeler Haus, Garten und Kunst zu einer untrennbaren Einheit. Was er nicht wissen konnte: Sein Barkenhoff gilt heute als Erkennungszeichen des Künstlerortes Worpswede und als Ikone eines Gartens, der zur Kunst geworden ist. Hier weiterlesen: Worpswede expressiv - die Sommerausstellung im Künstlerdorf.