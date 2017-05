50 Jahre NOZ – 50 Jahre Zeitgeschehen 1987: Barschel-Affäre, Rust in Moskau, Reagan in Berlin

Osnabrück. Das 50-jährige Jubiläum der Neuen Osnabrücker Zeitung nehmen wir gerne zum Anlass, um die Leserinnen und Leser der Neuen OZ und ihrer Regionalausgaben auf eine Zeitreise einzuladen. Lesen Sie heute, was 1987 die Leser der Neuen OZ und die Welt bewegt hat: Ein Jahr im Schnelldurchlauf.

Diese Nachrichten beschäftigten die Menschen im Jahr 1987:

Januar

Bei der Bundestagswahl in Deutschland wird die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP bestätigt, obwohl die Christdemokraten mit 44,3 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 einfahren.

Februar

Der Mitbegründer der Pop-Art, Andy Warhol, stirbt im Alter von 58 Jahren in New York. – Erstmals wird in West-Berlin für drei Tage die „Smog-Alarmstufe I“ ausgelöst. Benziner ohne Katalysator dürfen in dieser Zeit nicht mehr in der Stadt fahren. – David Lynchs Kultfilm „Blue Velvet“ kommt in die deutschen Kinos.

Die einmotorige Cessna des Deutschen Mathias Rust steht am 28. Mai 1987 vor der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau. Kremlflieger Mathias Rust bezeichnet seine spektakuläre Landung in Moskau im Nachhinein als unverantwortlich. „Damals, mit 19 Jahren, mit meinem Elan und meiner politischen Überzeugung, war es für mich das einzig Richtige, was ich tun konnte“, sagte der 44-jährige Pilot dem Magazin „Stern“. „Ich würde es sicherlich nicht mehr tun und meine Pläne nicht mehr für realistisch halten“, fügte Rust hinzu. Foto: dpa

März

Der Europäische Gerichtshof erklärt das 471 Jahre alte deutsche Brau-Reinheitsgebot im Rahmen der EG für unzulässig und damit für Importbiere ungültig. – Ein anonymer Sammler ersteigert beim Londoner Auktionshaus „Christie‘s“ das van-Gogh-Gemälde „Sonnenblumen“ für 72,5 Millionen Mark. So viel wurde noch nie für ein Gemälde bezahlt.

April

Die Türkei stellt einen Antrag auf EG-Mitgliedschaft; der Europäische Rat bestätigt diesen Antrag aber erst 1997. – Mit dem Medienstaatsvertrag wird das duale System aus öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk besiegelt. – In Düsseldorf findet bis Oktober die Bundesgartenschau statt.

Mai

Der Sportpilot Mathias Rust aus der Bundesrepublik landet mit einer Cessna 172 auf dem Roten Platz in Moskau. Am 4. September verurteilt der Oberste Gerichtshof der UdSSR Rust zu vier Jahren allgemeinem Arbeitslager. Im August 1988 wird er begnadigt. – In der BRD findet die erste Volkszählung seit 1970 statt.

Juni

„Mr. Gorbatschow, tear down this wall“, fordert US-Präsident Ronald Reagan bei der 750-Jahr-Feier in West-Berlin. – Steffi Graf gewinnt bei den French Open in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel. – Harald „Toni“ Schumacher wird nach Erscheinen seines Buches „Anpfiff“ aus der Nationalmannschaft geworfen.

Juli

Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Ministerpräsident Jacques Chirac gedenken in Frankreich der Aussöhnung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik vor 25 Jahren durch Charles de Gaulle und Konrad Adenauer.

August

Der ehemalige Stellvertreter Adolf Hitlers, Rudolf Heß, stirbt im Alter von 93 Jahren im britischen Militärhospital in West-Berlin durch Selbstmord. – Michael Jackson veröffentlicht mit„Bad“den lange erwarteten Albumnachfolger zu „Thriller“. In 25 Ländern landet es auf Platz 1 der Charts.

September

„Der Spiegel“ wirft dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel Bespitzelung seines Kontrahenten Björn Engholm vor. Barschel gibt sein persönliches Ehrenwort ab, dass die Vorwürfe nicht gerechtfertigt seien. Ein „Stern“-Reporter findet ihn kurz darauf tot in einem Hotelzimmer. – Thomas Gottschalk moderiert in der Hofer Freiheitshalle erstmals die Fernsehsendung „Wetten, dass..?“.

Oktober

Am sogenannten Schwarzen Montag gibt es an der New Yorker Börse einen drastischen Kurssturz. Wie in einer Kettenreaktion kippen an diesem und am folgenden Tag die Kurse in Tokyo, Sidney und Hongkong. – Das Bundesarbeitsgericht entscheidet , dass eine Überwachung von Arbeitnehmern durch verdeckte Videokameras grundsätzlich unzulässig ist, weil dadurch ihre Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten.

November

Bei einer Demonstration am Bauzaun der Startbahn-West des Frankfurter Flughafens werden zwei Polizisten erschossen und neun durch Schüsse verletzt.

Dezember

Michail Gorbatschow und Ronald Reagan unterzeichnen den INF-Vertrag über den vollständigen Abbau aller nuklearen Mittelstreckenwaffen. – Der Fernsehjournalist Werner Höfer gibt nach einer öffentlichen Diskussion über seine NS- Vergangenheit die Moderation des „Internationalen Frühschoppens“ ab.