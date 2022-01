Matthias Brandt in der Fotoprobe zum Stück „Mein Name sei Gantenbein“ im Berliner Ensemble.

Gerald Matzka/dpa

Berlin. Die Zuschauer kennen ihn aus dem Münchener „Polizeiruf“ oder „Babylon Berlin“. Jetzt startet der Schauspieler Matthias Brandt sein Bühnen-Comeback.

Der Schauspieler Matthias Brandt kehrt nach vielen Jahren auf die Theaterbühne zurück - und bekommt schon vor der Premiere ein Kompliment. Der 60-Jährige soll am Freitagabend am Berliner Ensemble auf der Bühne stehen, in Max Frischs „Mein N