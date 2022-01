Unter den Gewinnern bei den Golden Globes ist auch ein bekannter Deutscher.

dpa/Chris Pizzello

Beverly Hills. Die Golden-Globe-Preisträger stehen fest, doch kein einziger Gewinner nahm an der 79. Verleihung in Beverly Hills teil. Zu den Siegern gehört auch ein deutscher Star-Komponist.

Das Western-Familiendrama "The Power of the Dog" hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film brachte auch der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion und dem australischen Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee eine Trophäe ein