Michael Lang wurde 77 Jahre alt.

Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Bethel. Hunderttausende feierten 1969 in Woodstock. Das Festival gilt als Keimzelle der Hippies und Gegenkultur. Einer der Mitorganisatoren ist nun in den USA nach einer Krebserkrankung verstorben.

Der US-Amerikaner Michael Lang, der 1969 das legendäre Woodstock-Festival mitorganisiert hatte, ist tot. Lang starb in einem New Yorker Krankenhaus an Krebs, wie der Sender CNN am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie be