So wird das Kunstjahr 2022: Documenta geht mit neuem Konzept voran

Documenta als Stadtentwicklung: Sabine Schormann (l-r), Generaldirektorin der documenta und Museum Friericianum gGmbH, Eigentümer Reinhard Hübner, Christian Geselle (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Iswanto Hartono, ruangrupa, Michael Maxelon, Geschäftsführer Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH / Vorstand Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) und Ingolf Cedra, Geschäftsführer bei Hübner, stehen bei der Übergabe von einem neuen Standort für die documenta fifteen zusammen. Der nordhessische Bahnindustrie-Zulieferer Hübner stellt der Weltkunstausstellung ein rund 7500 Quadratmeter großes Areal zur Verfügung. Foto: Swen Pförtner/dpa

Swen Pförtner

Osnabrück. Die Kunst startet voll durch – gerade im neuen Jahr 2022. Was kann Kunst für und in der Gesellschaft leisten? 2022 wird das Königsformat der Kunst darauf neue Antworten geben: die Documenta.

Was erwartet die Besucher in den Ausstellungshäusern 2022? Hier der Überblick über die Highlights - von der weltberühmten Documenta bis hin zu den Kunsthäusern im Norden:Documenta 15 in Kassel: 2017 verschob Kurator Adam Szymczyk die K