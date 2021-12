Schön und klug: Madame de Pompadour, wie sie Francois Boucher 1756 malt. Foto: Florent Lamontagne via www.imago

Osnabrück. Mehr als die Geliebte des Königs: Madame de Pompadour zeigte, wie auch in Versailles eine Frau an die Macht kommen konnte. Ein politisches Lehrstück.

Kluge Frau oder berechnendes Luder? Sie angelt sich jedenfalls den König, einfach so. An einem Tag trägt sie ein blaues Kleid und lenkt eine rosa Kutsche, am nächsten Tag trägt sie Rosa und ist in einem blauen Gefährt unterwegs, als sie sic