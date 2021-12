Die Schriftstellerin Joan Didion ist im Alter von 87 Jahren in New York gestorben.

Kathy Willens/dpa

New York. Jahrzehntelang hat die Autorin Joan Didion das Leben an der US-Westküste beschrieben – ihr bekanntestes Buch wurde "Das Jahr des magischen Denkens". Am Donnerstag starb die Schriftstellerin in New York.

Die US-amerikanische Autorin Joan Didion ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in New York an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie ihr Verlag Knopf Doubleday der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.Didion hatte sich