Das Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ) stellt Objekte aus der Nazi-Zeit aus.

Klaus Pichler/HDGÖ/APA/dpa

Wien. Die Relikte der NS-Zeit sind zahlreich: Fotos, Abzeichen oder Hitler-Ehrenbürgerbriefe. Sie liegen in Schubladen oder auch mal in Panzerschränken. Ein Wiener Museum geht auf Spurensuche.

Was tun mit Nazi-Devotionalien? Unter dem Titel „Hitler entsorgen - Vom Keller ins Museum“ befasst sich das Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ) in Wien in einer kleinen Schau (bis 9.10.2022) nun mit dieser Frage. Fast jede Woche würden de