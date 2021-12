Wer bin ich und wenn ja, warum? Harry Potter (Markus Schöttl) ringt mit seiner neuen Rolle als Familienvater und Ministeriumsmitarbeiter.

Hamburg. Ein Zauberer wird erwachsen und ringt mit seiner neuen Rolle: Die Premiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Hamburger Mehr-Theater zeigt einen hadernden Helden und großartige visuelle Kunst.

Die Geschichte des kleinen und dann immer größer werdenden Zauberschülers Harry Potter ist in den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts so ausführlich erzählt worden, dass dieses Wiedersehen in der Gegenwart erst einmal ein Schock ist: Was