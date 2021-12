Das neue Bauhaus Museum in Dessau ist zum „Museum des Jahres“ gewählt worden.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Dessau-Roßlau. Das Haus am Bauhaus-Standort Dessau-Roßlau wurde erst 2019 eröffnet. Jetzt wird das neue Bauhaus Museum bereits ausgezeichnet.

Deutschlands Kunstkritiker zeichnen das Bauhaus Museum in Dessau an diesem Samstag als „Museum des Jahres“ aus. Vertreter der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA wollten am Abend die Urkunde überreichen, wie der