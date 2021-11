Fabian Kahl, Kunsthändler aus der ZDF-Sendereihe "Bares für Rares" (l), und Olaf Siart, Kurator im Landesmuseum Württemberg

dpa/Landesmuseum Württemberg/ H. Zwietasch

Berlin . Das Gemälde passte nicht so recht in die kleine Wohnung von Verena Herwig. Sie verkaufte es in der TV-Trödelshow "Bares für Rares" und weckte so das Interesse eines Museums.

Aus einer Göppinger Dachgeschosswohnung und über die TV-Trödelshow "Bares für Rares" hat es ein Öl-Gemälde bis in den Besitz des Landesmuseums Württemberg geschafft. Das Museum hat das Bild des Stuttgarter Malers Jakob Friedrich Weckherlin