Annette Weisner mit Roy Lichtensteins „Sunrise“ von 1965.

Jens Rönnau

Kiel. Kunsthalle beleuchtet in einer Ausstellung die Wiederentdeckung grafischer Techniken

Love and War, Sex and Crime – in der internationalen Pop-Art der 1950er- bis in die 70er-Jahre treffen diese Extreme aufeinander. Grelle Farbkontraste, Alltagsgegenstände und düstere Themen umfasst die Stilrichtung, der jetzt in der Kieler