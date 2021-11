Sabrina Weckerlin als Eiskönigin Elsa, Celena Pieper als Anna, und weitere Musicaldarsteller stehen nach der Deutschlandpremiere des Disney-Musicals "Die Eiskönigin" auf der Bühne.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Die Schwestern Anna, Elsa und ihre Freunde Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf sind aus deutschen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Jetzt werden sie auf der Bühne zu neuem Leben erweckt.

„Let it go, let it go“: Spätestens als Hauptdarstellerin Sabrina Weckerlin als Elsa den Welthit aus dem Kinoerfolg „Die Eiskönigin“ mit wahrer Hingabe präsentiert, sind auch die letzten Zuschauer im Theater an der Elbe im Anna-und-Elsa-Fieb