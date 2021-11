"Die Eiskönigin" in Hamburg: Bilder von der Musical-Premiere

Märchenhafte Geschichte, Gesang und eisiges Bühnenbild: "Die Eiskönigin" als Musical läuft ab sofort in Hamburg.

Stage Entertainment/Deen van Meer

Hamburg. An der Elbe regiert nun "Die Eiskönigin": Das Musical für die ganze Familie feierte am Montag Premiere. Hier sind erste Szenenbilder.

Nach zwei erfolgreichen Kinofilmen des Disney-Animationsabenteuers "Die Eiskönigin" hat am Montag das gleichnamige Musical im Hamburger Hafen umjubelte Deutschland-Premiere gefeiert. In New York und London wurde "Frozen" zuvor schon aufgefü