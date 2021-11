Schauspieler Sebastian Koch bei der Preisverleihung beim 35. Braunschweig International Film Festival.

Moritz Frankenberg/dpa

Braunschweig. Man kennt ihn aus deutschen und internationalen Produktionen. Die Jury des Braunschweiger Filmfestivals hat Sebastian Koch nun für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Das internationale Filmfestival Braunschweig hat den Schauspieler Sebastian Koch (59) für sein Lebenswerk geehrt. Er erhielt am Samstagabend den mit 20 000 Euro höchstdotierten Preis, ehe die Filmwoche am Sonntag in ihren letzten Tag ging.