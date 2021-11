Schauspielerin Gal Gadot bei der Oscar-Verleihung 2020.

Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Von „Wonder Woman“ zu „Snow White“: Schauspielerin Gal Gadot spielt in der geplanten Realfilm-Remake des Klassikers „Schneewittchen“ mit.

„Wonder Woman“-Star Gal Gadot (36) freut sich auf eine Bösewichtrolle in einer Disney-Verfilmung. „Ich bin so aufgeregt. Ich würde so gerne mehr verraten“, erzählte die Schauspielerin über ihr Mitwirken in einem geplanten Schneewittchen-Rem