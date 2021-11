Für immer jung: Zumindest die virtuellen Abbilder von Abba altern nie. Und die Musik des neuen Albums klingt auch, wie die Band immer geklungen hat.

Industrial Light & Magic/Universum

Osnabrück. Das Warten hat ein Ende: An diesem Freitag erscheint das neue Album von Abba - ziemlich genau vierzig Jahre nach dem letzten. Aber hat sich das Warten gelohnt?

Heute schließt sich das am schmerzlichsten klaffende Loch im Zeitgefüge des Popuniversums. Vierzig Jahre nach „The Visitors“ kommt an diesem Freitag das neue Album von Abba auf den Markt. Ein epochales Ereignis, zumindest in dem Sonnensyste