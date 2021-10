Gute alte Zeit: Der 2017 verstorbene Richard Menke, einst Uhrmachermeister im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen im Schwarzwald-Baar-Kreis, stellt die Nollsche Weltzeituhr um. In der Uhr gibt es 17 Zifferblätter - ob das für die EU reicht?

Patrick Seeger/dpa

Osnabrück. In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren umgestellt, und zwar eine Stunde zurück. Die Gegner dieser Prozedur protestieren, aber den meisten ist's egal. Deshalb wird uns die Zeitumstellung noch lange begleiten.

An diesem Wochenende ist Zahltag. Da muss uns der Staat die Stunde zurückgeben, die er uns im Frühjahr geklaut hat. So geht das seit Jahrzehnten, und wie wir die EU kennen, wird das so bleiben, womöglich bis in alle Ewigkeit. Aber gab es da