Evan (Ben Platt, r.) lässt sich von Connor (Colton Ryan) den Gipsarm signieren. "Dear Evan Hansen", ab Donnerstag neu im Kino. Foto: Universal Studios.

Osnabrück. Die Verfilmung des preisgekrönten Broadway-Musicals „Dear Evan Hanson“ ist mit Ben Platt und Julian Moore in den Hauptrollen prominent besetzt. Beste Voraussetzungen also für einen Erfolg an der Kinokasse. Oder?

Ob Therapeutinnen wirklich immer wissen, was gut für ihre Patienten ist? Der depressive und unter Angststörungen leidende 17-jährige Schüler Evan Hansen (Ben Platt) fühlt sich jedenfalls ziemlich überfordert von der Hausaufgabe, die ihm ver