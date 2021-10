Adele kündigt Konzerte in London an

Die britische Sängerin Adele

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

London. Im nächsten Sommer soll es soweit sein: Popstar Adele tritt live in London auf.

Nach fünfjähriger Pause tritt die britische Sängerin Adele 2022 wieder in Großbritannien auf. Der Superstar kündigte am Dienstag in den sozialen Netzwerken Konzerte für den 1. und 2. Juli im Londoner Hyde Park an. „Oiii Oiiiiiiiiiiiii“, sch