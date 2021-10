Die schwedische Popband Abba im Mai 1977.

imago images/Rights Managed

Osnabrück. Was bewegt Bands sich wiederzuvereinigen? Am Beispiel der schwedischen Popgrößen ABBA stellen wir die Frage, ob es um Spaß, Ruhm und Ehre oder Geld geht, wenn Musiker es noch einmal miteinander versuchen.

Die Rolling Stones brauchten bisher nicht drüber nachzudenken. Für die Beatles kam so etwas wegen des Todes von John Lennon nicht in Frage. Und bei Take That gelang sie zunächst nur eingeschränkt, weil Robbie Williams bisweilen andere Pläne