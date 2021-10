Cringe ist das Jugendwort des Jahres 2021.

dpa/Marijan Murat

Berlin. Aus zehn vorgeschlagenen Begriffen hat sich "cringe" durchgesetzt. Jugendliche empfahlen es als Jugendwort des Jahres 2021.

Der Langenscheidt-Verlag hat "cringe" als Jugendwort des Jahres 2021 verkündet. Der Begriff bedeutet so viel wie peinlich, Fremdscham, unangenehm. Im Englischen bedeutet es so viel wie erschaudern. Cringe kann alles sein, was beim