Autorin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe erhält in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Thomas Lohnes/epd-Pool/dpa

Frankfurt am Main. In ihrer Trilogie beschreibt Dangarembga den Kampf um das Recht auf ein menschenwürdiges Leben als Frau in Simbabwe. Nun wurde die Preisträgerin als „eine weithin hörbare Stimme Afrikas“ geehrt.

Tsitsi Dangarembga, Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe, hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten.Die 62-Jährige habe es geschafft, „uns eine Gesellschaft so nahe zu bringen, dass sie uns zwar nicht restlos verständlich w