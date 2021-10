Die Zahl der Besucher ist begrenzt.

Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt am Main. Voller Vorfreude sind Bücherfans nach dem digitalen Format des vergangenen Jahres zurück auf dem Messegelände. Was ist anders als in den Jahren vor der Pandemie?

„Bücher, überall Bücher“, jubeln zwei junge Mädchen. Arm in Arm stürmen sie am Freitagnachmittag auf das Frankfurter Messegelände.Eigentlich sollte die Buchmesse erst um 14 Uhr für das Lesepublikum geöffnet werden, aber weil das nicht alle