Rund 5500 römische Silbermünzen in Augsburg entdeckt

Silbermünzen: Bei dem Fund handelt es sich um den größten römischen Silberschatz, der je auf bayerischem Gebiet gefunden wurde.

Sven Hoppe/dpa

Augsburg. Auf einem ehemaligen Fabrikgelände haben Archäologen in den vergangenen Monaten einen bedeutenden Silberschatz gefunden. Die ältesten Münzen stammen aus der Zeit des römischen Kaisers Nero.

Die Entdeckung eines mehr als 15 Kilogramm schweren römischen Silberschatzes in Augsburg gehört nach Einschätzung von Experten zu den bedeutendsten Funden dieser Art in Deutschland. Archäologen hatten in den vergangenen Monaten insgesamt ru