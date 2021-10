Die beiden Jurymitglieder Jekaterina Bordacheva und Kim Sang-hwa.

Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Chemnitz. In Chemnitz hat das Kinderfilmfestival „Schlingel“ einen belgischen Film ausgezeichnet. Rund 17.000 Festivalbesucher waren in diesem Jahr dabei.

Beim diesjährigen internationalen Kinderfilmfestival „Schlingel“ geht der mit 12.500 Euro dotierte Europäische Kinderfilmpreis nach Belgien an Regisseur Olivier Pairoux. Das teilten die Veranstalter am Samstag in Chemnitz mit.In dem Film „S