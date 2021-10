Hier in ganzer Länge: Burgtheater vertont Chats von Ex-Kanzler Kurz

Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll mutmaßlich strafrechtlich relevante Vorgänge per Handy veranlasst haben.

imago images/photonews.at/Georges Schneider

Wien. Was steht in den Chatprotokollen, die den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz zum Rücktritt bewegten? Das Ensemble des Wiener Burgtheaters hat dazu eine Sonderlesung veröffentlicht.

Das Burgtheater in Wien will die Korruptionsvorwürfe gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine Mitarbeiter greifbar machen. Ensemblemitglieder haben am Samstag aus den Chat-Nachrichten der Verdächtigen vorgelesen, die von Staats