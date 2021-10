Deutschland will sämtliche Benin-Bronzen übereignen

Benin-Bronzen im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe.

Daniel Bockwoldt/dpa

Abuja. Die Benin-Bronzen sind ein Symbol für Raubgut aus kolonialen Zeiten. Nun will Deutschland die Eigentumsrechte an den wertvollen Kunstobjekten überschreiben. Das ist nur ein erster Schritt.

Mit einem beispiellosen Schritt will Deutschland die Eigentumsrechte an den als Raubgut aus der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen den nigerianischen Verhandlungspartnern übereignen.In einer Absichtserklärung (Memorandum of understanding)