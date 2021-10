Sie stellten das Projekt "Eine Stadt schreibt ein Buch" vor: Martina Dannert von der Statdbibliothek Osnabrück und Nicolas Fromm von der FROMM Stiftung - Institut für Leitkultur. Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück. "Wir haben mit Ihnen geweint und gelacht": 500 Erinnerungen an die Corona-Pandemie in einem Buch schließen Osnabrücker Projekt ab. Das Buch ist jetzt in der Stadtbibliothek zu haben.

„Ich habe noch nie so ungeduldig den Glocken zugehört“, sagt Nicolas Fromm und lacht. Er hat gerade das Mikrofon in die Hand genommen und zum ersten Satz seiner Rede angesetzt. Da läuten die Domglocken. Nicolas Fromm lacht – und die die Men