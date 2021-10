Der tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah wurde mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London. Der auf der afrikanischen Insel Sansibar geborene Autor und diesjährige Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat eine klare Haltung zur Frage der Raubkunst. Sie muss zurückgegeben werden.

Der tansanische Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat die Rückgabe kolonialer Raubgüter an ihre Ursprungsländer klar befürwortet.„Das sind Relikte kolonialer Plünderungen“, sagte Gurnah am Freitag bei einer Pressekonferenz in Lond