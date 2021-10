Der Literaturnobelpreis 2021 geht an Abdulrazak Gurnah.

Berit Roald/SCANPIX NORWAY/dpa

Stockholm. Der Literaturnobelpreis 2021 geht an Abdulrazak Gurnah. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Er erhält den Preis "für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtli