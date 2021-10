Die französische Regisseurin Julia Ducournau gewann in Cannes die Goldene Palme.

Vadim Ghirda/AP/dpa

Berlin. Vieles von dem, was hier auf der Leinwand passiert, hat man so noch nie gesehen: „Titane“ ist einer der ungewöhnlichsten Filme der vergangenen Jahre. Dafür gab's in Cannes die höchste Auszeichnung.

Mit ihrem Triumph beim Filmfest Cannes schrieb die Französin Julia Ducournau Festivalgeschichte: Sie war die erst zweite Frau, die die Goldene Palme für den besten Film gewann - und sogar die erste Frau, die den begehrten Hauptpreis alleine